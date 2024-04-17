Direniş grubu Hamas Başkan Erdoğan’ı öve öve bitiremedi: Cesur açıklamaları ve onurlu duruşuyla gurur duyduk

"Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam da Allah ömür verdikçe Filistin davasını savunmaya devam edeceğim." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmayın, 28 Şubat darbesi Sincan'daki Kudüs gecesinin ardından geldi. Unutmayın MİT'e yapılan operasyon, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz ihaneti, Siyonizm'in uşağı vatan haini FETÖ tarafından bizim Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı. Bakınız biz bundan 15 yıl önce kimse cesaret edemezken şu anda sözde partileri olanlar da dahil Davos'ta katillerin yüzüne açık yüreklikle 'One Minute' dedik. Dünyada hiç kimse konuşamazken biz çıktık Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur dedik."