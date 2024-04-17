Tanzanya Cumhurbaşkanı Suluhu Hassan Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 17-21 Nisan 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 18 Nisan Perşembe günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Tanzanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanısıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemde" denildi.

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