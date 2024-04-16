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Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında 7 yıl sonra karar

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Beşiktaş’taki terör saldırısı davasında 7 yıl sonra karar

Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısından 7 yıl sonra yakalanan sanık Aydın Ekici'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanığı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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