Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların rekoru: Bir günde 425 bin 995 yolcu

"ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA 2 BİN 502 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ "

Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 gün olması ve okul ara tatilinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle turizm bölgelerine doğru da önemli oranda seyahat gerçekleştiğini vurguladı. Turizm merkezlerindeki havalimanlarının Bayramda da yüksek dolulukla çalıştığına değinen Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 502 uçak trafiği gerçekleşti ve 365 bin 972 yolcuya hizmet verildi. 14 Nisan 2024 tarihinde ise 42 bin 453 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanında ise 2 bin 160 uçak trafiği gerçekleşti ve 324 bin 595 yolcuya hizmet verildi.