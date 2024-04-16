31 Mart yerel seçimlerin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti! Peki, hangi partinin kaç milletvekili var?
31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Yerel seçimlerde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle CHP'nin sandalye sayısı 125'e; TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi. CHP'nin sandalye sayısı, 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle 125'e; TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi. AK Parti'nin 265 sandalyesinin bulunduğu TBMM'de, Saffet Sancaklı'nın katılımıyla MHP'nin milletvekili sayısı yeniden 50 oldu. Peki, hangi partinin kaç milletvekili var? İşte detaylar...
Yerel seçimlerde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle CHP'nin sandalye sayısı 125'e; TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi.
Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi. Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi.
Öte yandan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün yeniden MHP'ye katıldı. Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu.
Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü.
TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 594
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.
TBMM'DE YENİ SANDALYE DAĞILIMI ŞÖYLE:
Adalet ve Kalkınma Partisi: 265
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57
Milliyetçi Hareket Partisi: 50
İYİ Parti: 38
Saadet Partisi: 20
Demokrasi ve Atılım Partisi: 15
Türkiye İşçi Partisi: 3
Demokrat Parti: 3
Emek Partisi: 2
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Demokratik Sol Parti: 1
Bağımsız Milletvekili: 5
Toplam: 594
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