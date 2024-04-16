Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE uzaydaki birinci yılını tamamladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin uzaydaki birinci yılını tamamladığını duyurdu. Bakan Kacır, yaklaşık 700 kilometreden yüksek çözünürlükte görüntü alınmasına imkan sağlayan elektro-optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik bileşenlerinin yerli ve milli olduğunu kaydetti.
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve 15 Nisan 2023'te fırlatılan gözlem uydusu İMECE'nin yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini söyledi.
Yaklaşık 700 kilometreden yüksek çözünürlükte görüntü alınmasına imkan sağlayan elektro-optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik bileşenlerinin yerli ve milli olduğunu kaydeden Kacır, sözlerine şöyle devam etti:
"İMECE Uydusu'nun göreve alınmasıyla Türkiye, uzay teknolojilerindeki yetkinliğini kanıtlamış oldu. İnşallah 8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız."
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