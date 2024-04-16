AK Parti’den "Türkiye’yi dinliyoruz" hamlesi! Oy kayıplarının yaşandığı bölgelerin röntgeni çekilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletle aramızda duvar örülemez. Oy kayıpları tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemez. Bu kolaycılık olur ve nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu" talimatı doğrultusunda AK Parti seçim analizlerine başladı.