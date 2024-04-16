Uzman isimden BMGK’ya Zaporijya uyarısı: Nükleer bir kaza tehlikesine yaklaşıyoruz

"ÇOK TEHLİKELİ BİR EMSAL"

Grossi, "Yapıya verilen hasar yüzeysel olsa da saldırı, başarılı bir şekilde hedef alınması açısından çok tehlikeli bir emsal oluşturuyor." dedi.

UAEA Başkanı Grossi, bu doğrudan hedef almanın dışında, ana reaktörün çok yakınında iki saldırı daha gerçekleştiğini ve "bu pervasız saldırılara derhal son verilmesi gerektiğini" belirtti.