Türkiye'den Gazze'ye yeni yardım sevkiyatı! Yardımlar içeriye girebiliyor mu? Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz A Haber'de anlattı
Kızılay, katil İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye 9'uncu yardım gemisini yolluyor. Gemi Mersin'den yola çıkacak. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay tarafından hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği gemi, bugün Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkacak.
Türk Kızılayı, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Bu kapsamda hazırlanan gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu kolilerinden oluşan 3 bin 774 tonluk yardım, Türk Kızılayın "9. İyilik Gemisi"ne yüklendi.
Mersin Uluslararası Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün düzenlenecek törenle yola çıkacak gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.
Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak. Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.
Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.
KIZILAY GENEL BAŞKANI A HABER'DE
Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ROTASI İYİLİK YÜKLERİ İNSANLIK"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bugün 9. İyilik gemimizi gönderiyoruz. Bu iyilik gemileri Türk halkının ortak yardımlarını taşıyan bir iyilik rotası aslında. Hepsinin rotası iyilik yükleri insanlık diyebiliriz. Taşıdıkları malzemeler çok kıymetli çok değerli. Halkımızın emanetlerini içeriyor. Şu ana kadar 42 bin ton Türkiye'den yardım ulaştı. Aslında bu 4.500 – 5 bin tır gibi dönüştürülebilir miktar olarak düşündüğümüz zaman.
Burada 3.774 ton malzeme var. Şu ana kadar kalkan gemilerden belki tonaj olarak en büyüğü bu diyebiliriz.
GAZZE'YE NE KADARI GİRDİ?
Son kullanıcıya kadar biz takip ediyoruz. Günlük geri bildirimler alıyoruz. Son gönderdiğimiz 2-3 gemi de tamamı içeriye girmiş durumda. Önceki gemilerde bir miktar yüzde 7 civarında içeriye kabul edilmeyen malzemeler vardı.
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