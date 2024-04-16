Türkiye’den Gazze’ye yeni yardım sevkiyatı! Yardımlar içeriye girebiliyor mu? Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz A Haber’de anlattı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bugün 9. İyilik gemimizi gönderiyoruz. Bu iyilik gemileri Türk halkının ortak yardımlarını taşıyan bir iyilik rotası aslında. Hepsinin rotası iyilik yükleri insanlık diyebiliriz. Taşıdıkları malzemeler çok kıymetli çok değerli. Halkımızın emanetlerini içeriyor. Şu ana kadar 42 bin ton Türkiye'den yardım ulaştı. Aslında bu 4.500 – 5 bin tır gibi dönüştürülebilir miktar olarak düşündüğümüz zaman.

Burada 3.774 ton malzeme var. Şu ana kadar kalkan gemilerden belki tonaj olarak en büyüğü bu diyebiliriz.