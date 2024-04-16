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Dışişleri Bakanı Fidan Tanzanya Dışişleri Bakanı Makamba ile görüştü

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan Tanzanya Dışişleri Bakanı Makamba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tanzanya’nın Dışişleri ve Doğu Afrika ile İşbirliği Bakanı January Yusuf Makamba ile bir araya geldi. Bakanlık, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Makamba'yı Dışişleri Bakanlığının resmi konutunda ağırladığını belirtti.

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