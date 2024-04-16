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Mısır'dan Türkiye'ye önemli ziyaret

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Mısır’dan Türkiye’ye önemli ziyaret

Son haftalarda Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmelerle birlikte ikili ilişkileri görüşmek üzere Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

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