Devlet milletini böyle ayağa kaldırdı! 80 yaşındaki Naime Yiğit’ten Başkan Erdoğan’a teşekkür: Beni saraya yerleştirdi

Kura çekildiğinde evimin çıktığını öğrendiğimde çok sevindim. 9 ay içinde evime yerleştim. Devletim bana eşyalı ev verdi. Eve girmeden önce kurban kestim. Çok geniş ve kullanışlı bir ev yapmışlar. Bahçesi var. Rüyamda görsem inanmazdım. Çocuklarım, torunlarım yanıma gelip gidiyor. Herkesin emeklerine sağlık.

En büyük teşekkürü ise Cumhurbaşkanıma ediyorum. Bizi 1 yıl içinde evlerimize yerleştireceğini söyledi. Bir yıl bile sürmedi 9 ay içinde sarayıma yerleştirdi. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.