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Kırmızı ve sarı bültenle aranıyordu! Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un İstanbul'da yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Kırmızı ve sarı bültenle aranıyordu! Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov’un İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle dolandırıcılık, sarı bülteniyle de 2 ayrı hırsızlık suçundan uluslararası seviyede aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

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