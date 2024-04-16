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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gitti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’a gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşmek üzere Ankara’dan Doha’ya hareket etti.

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