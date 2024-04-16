Beypazarı’nın sahibi kim? Beypazarı maden suyu yasaklandı mı, bor miktarı ne kadar?

Günümüzdeki bulgular, borun beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu ve artrit, osteoporoz, kanser ve merkezi sinir sistemi fonksiyonlarında bozulma gibi sağlık sorunlarını etkileyebilecek potansiyel faydalarının olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, beslenme kılavuzlarında bor mineraline uygun bir şekilde yer verilmesi önemlidir, çünkü sağlıklı bir yaşam için borun da dengeli bir şekilde alınması gerekmektedir.

Yüksek alımda etkileri

* Yetişkinlerde:

Baş ağrısı

Kusma

İshal

Heyecan veya depresyon