Beypazarı'nın sahibi kim? Beypazarı maden suyu yasaklandı mı, bor miktarı ne kadar?
67 yıldır Türkiye’de Beypazarı Karakoca A.Ş. tarafından üretilen sodaların bazı serilerinin satışı İsviçre de yasaklandı. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre satışa sunulan bazı sodaların içerisinde bor madeni tespit edildi. Bu durumunun uzun vadede fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği ifade edildi. İşte detaylar…
Türkiye'de oldukça yoğun tüketilen Beypazarı marka soda sosyal medyanın gündemine oturdu. İsviçre Federal Konseyi'nin internet sitesinde yayınlanan İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi açıklamasında, "Resmi denetim sırasında Beypazarı marka maden suyunda aşırı yüksek bor içeriği tespit edildi" ifadesi yer aldı. Açıklamanın yapılması ile birlikte BAK-SAN adlı şirketin etkilenen ürünü derhal piyasadan çektiği ifade ediliyor.
İSVİÇRE HÜKÜMETİ TARAFINDAN YASAKLANDI
1957'den bu yana Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üretim yapan Beypazarı Karakoca A.Ş.'nin ürettiği sodaların İsviçre de satışı yasaklandı. Yapılan açıklamaya göre firmanın bazı sodalarında inceleme yapan Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, üründe bor tespit etti. Ürünlerin fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği ve uzun vadede sağlık sorunları oluşturacağı gerekçesi ile ülke genelinde satışı yasaklandı.
12 ARALIK 2023 ÜRETİM TARİHLİ BEYPAZARI SODALARINA DİKKAT!
İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, 12 Aralık 2023 üretim, 14 Şubat 2025 son kullanma tarihli 0940.4 parti numaralı ürün ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini sadece bu ürünlerin etkilendiğini belirtti.
BEYPAZARI MADEN SUYU SAHİBİ KİM?
Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan yapmaktadır.
BOR'UN İNSAN SAĞLIĞINA FAYDA VE ZARARLARI
Bor, bitki ve insan sağlığı için hayati öneme sahip olan bir mikro besin elementidir. Bitkilerin hücre duvarlarının yapısında bulunmasıyla birlikte, büyüme, tozlaşma ve tohum oluşumu gibi temel süreçlerde kritik bir rol oynar. Türkiye'nin zengin kaynaklarından biri olan bor minerali, insan vücudu üzerinde çeşitli metabolik ve biyokimyasal etkilere sahiptir. Araştırmalar, yeterli bor alımının kemik sağlığını desteklediğini, beyin fonksiyonlarını güçlendirdiğini ve bağışıklık sisteminin işlevselliğini artırdığını göstermektedir.
Borun insan sağlığı açısından önemi üzerine yapılan çalışmalar, özellikle kalsiyum metabolizması, kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır. Bor, vücuttaki kalsiyum ve diğer minerallerin dengelenmesinde rol alarak kemik yapısını korur ve kalsiyum ile magnezyum eksikliğini engeller. Bu nedenle, uygun miktarda bor alımının eklem sağlığı için ve osteoporoz riskini azaltmak için önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Günümüzdeki bulgular, borun beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu ve artrit, osteoporoz, kanser ve merkezi sinir sistemi fonksiyonlarında bozulma gibi sağlık sorunlarını etkileyebilecek potansiyel faydalarının olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, beslenme kılavuzlarında bor mineraline uygun bir şekilde yer verilmesi önemlidir, çünkü sağlıklı bir yaşam için borun da dengeli bir şekilde alınması gerekmektedir.
Yüksek alımda etkileri
* Yetişkinlerde:
Baş ağrısı
Kusma
İshal
Heyecan veya depresyon
* Çocuklarda:
Havale
Koma gibi beyin zarı tahribi etkileri
* Özel Belirtiler:
Parmak uçlarında pembe renk, bor zehirlenmesinin belirgin işaretlerindendir.
* Diğer Etkiler:
İşçilerde bor tozlarıyla temasın sperm sayısında düşüklük ve cinsel işlev bozukluğuna neden olabileceği iddia edilmiştir. Ancak, borun testise nasıl zarar verdiği tam olarak anlaşılamamıştır. Çeşitli araştırmalarda borun kısırlığa neden olmadığı sonucuna varılmıştır.
İçme Sularındaki Yüksek Bor İçeriğinin Etkileri:
Sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir.
Karaciğerde büyüme ve şişmeye neden olabilir.
Sinir sistemi sorunlarına benzer rahatsızlıklar görülebilir.
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