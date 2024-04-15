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Türk ve ABD Hava Kuvvetleri ortak eğitim yapacak

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Türk ve ABD Hava Kuvvetleri ortak eğitim yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait uçaklarla gerçekleştirilecek havadan eğitimlerin son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerle bir ilgisi olmadığını duyurdu.

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