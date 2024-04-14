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Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Suriye’nin kuzeyinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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