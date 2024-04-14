Bayram tatilinin 8 günlük acı tablosu! Bakan Yerlikaya duyurdu

Polis ve jandarmanın bayram tatili boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya dün 628 trafik kazası meydana geldiğini, 382 bin 467 araca denetim, 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.