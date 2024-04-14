Antalya'da teleferik kazası! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine kabin çarptı. Parçalanan kabinde 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Teleferik kazası sonrası diğer kabinlerde mahsur kalanlar kurtarılırken, gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...
1 ÖLÜ 10 YARALI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 10 kişinin de yaralandığı olay sonrası Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana tahliye edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S, mekanik mühendisi O.E, Anet iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
21 SAAT TELEFERİKTE MAHSUR KALDI! HELİKOPTERDEN İNDİĞİ GİBİ YERİ ÖPTÜ
3 kabinde 13 kişinin kurtarılmayı beklediği bilgisi paylaşılırken, yaklaşık 21 saattir havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen Ayşe Hatice Polat (58), iner inmez yeri öptü. Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.
23 SAATLİK OPERASYON TAMAM!
AFAD Başkanı Okay Memiş, mahsur kalan 174 kişinin tamamının kurtarıldığını bildirdi. Memiş, operasyonda 2 bin 200 kişinin çalıştığını bildirdi.
KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Memiş, kazanın teleferik direğinin tepesindeki mekanizma kırığı neticesinde meydana geldiğini belirtirken kesin tespitlerin daha sonra yapılacağını açıkladı.
AFAD Başkanı Okay Memiş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Dün meydana gelen teleferik kazası neticesinde toplam tahliye bekleyen 174 kardeşimizin tahliye operasyonu tamamlanmıştır. 11 vatandaşımız kontrol maksatlı hastaneye kaldırılmış olup hepsinin durumu iyidir. Operasyonda 2 bin 202 kişi görev aldı.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet, kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapmıştır. Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
OPERASYONUN SON ANLARI A HABER'DE!
Dün saat 17.28'de meydana gelen teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan son 13 kişi, 23 saat sonra helikopter ile kurtarıldı. İçerisinde çocuk ve yabancı tatilcilerin de bulunduğu grubu UMKE personeli karşıladı.
"FELAKET GİBİYDİ"
Büyük korku yaşayan Serap Gül, "Çok kötüydü, felaket gibiydi. Çocuklar için eğlenmeye geldik. Umduğumuz gibi olmadı. Biz 8 kişiydik, 4 turist vardı. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun" dedi. Çocukları için teleferiğe geldiklerini belirten Yasin Gül, "Ben zaten depremzedeyim bir de bununla karşılaştım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Korkmadan dolayı değil de mahsur kaldık. Deprem nedeniyle bu etkiledi. Çocukların psikolojisi düzelsin diye getirdik başımıza geldi" diye konuştu.
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