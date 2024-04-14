Antalya’da teleferik kazası! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Memiş, kazanın teleferik direğinin tepesindeki mekanizma kırığı neticesinde meydana geldiğini belirtirken kesin tespitlerin daha sonra yapılacağını açıkladı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün meydana gelen teleferik kazası neticesinde toplam tahliye bekleyen 174 kardeşimizin tahliye operasyonu tamamlanmıştır. 11 vatandaşımız kontrol maksatlı hastaneye kaldırılmış olup hepsinin durumu iyidir. Operasyonda 2 bin 202 kişi görev aldı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet, kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapmıştır. Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

OPERASYONUN SON ANLARI A HABER'DE!

Dün saat 17.28'de meydana gelen teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan son 13 kişi, 23 saat sonra helikopter ile kurtarıldı. İçerisinde çocuk ve yabancı tatilcilerin de bulunduğu grubu UMKE personeli karşıladı.