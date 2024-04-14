Selçuk Bayraktar'dan Hakkari'deki askerlere ziyaret! "Bu bölge tümüyle terörden arındırılmış, barış ve huzur içinde..."
Hakkari'ye gelen 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, üs bölgelerindeki askerlere ziyarette bulunup, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde halka sohbet etti. Selçuk Bayraktar, yaptğı açıklamada, "Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ile teknik istişarelerde bulunduk. Dün gece itibarıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret ettik. Yüksekova'daki milletimizle, kardeşlerimizle de bayramlaştık. Artık bu bölge tümüyle terörden arındırılmış, barış ve huzur içinde. Bizler istiyoruz ki buralar kalkınsın, turistlik anlamda da ihya olsun. Bu bölgede kardeşlerimiz, tam, bağımsız ve müreffeh yarınlar için dünyaya damgasını vuracak eserler geliştirecek." dedi.
2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk mühendisleri tarafından üretilen yüksek teknolojili ürünlerle donatılmış üs bölgelerini ziyaret etti.
Cizre'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İHA birliklerinin yanı sıra Cudi Dağı'ndaki üs bölgesi ile Irak'ın kuzeyindeki (Metina) Zinar Dağı üs bölgesine giden Tokel, Bayraktar ve Akyol, daha sonra Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti.
'GÜÇLÜ YARINLARA BURADA DA YÜRÜYECEĞİZ'
Burada konuşan Selçuk Bayraktar, "Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ile teknik istişarelerde bulunduk. Dün gece itibarıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret ettik. Yüksekova'daki milletimizle, kardeşlerimizle de bayramlaştık. Artık bu bölge tümüyle terörden arındırılmış, barış ve huzur içinde. Bizler istiyoruz ki buralar kalkınsın, turistlik anlamda da ihya olsun. Bu bölgede kardeşlerimiz, tam, bağımsız ve müreffeh yarınlar için dünyaya damgasını vuracak eserler geliştirecek.
Burada 'Deneyap' atölyemize destek veriyoruz. O anlamda buradaki kardeşlerimizle bayramlaştık, sohbet ettik. Özellikle genç kardeşlerimizle hoşça vakit geçirdik. Tüm Türkiye'ye, tüm dost ve kardeş coğrafyalara Hakkari'yi, Yüksekova'yı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Buraların muhteşem doğa güzellikleri var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!
- SGK'dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım
- Yağmurlu Havalarda Bile Çamaşırlarınızı Hızlı Kurutmanın 6 Japon Sırrı!
- Canan Karatay "Kısır Kalırsınız" Diyerek Uyardı! Yanlış Tüketiyorsunuz
- Bodrum'da Tarihi Hazine Keşfedildi: Tam 66 yıllık! Değeri dudak uçuklatıyor
- Gece Kaşık Kaşık Yiyin, Sabah 1 Beden İncelin!
- Türkiye'nin şehir haritası güncellendi! İl dağılımı değişti: 82, 83, 84 plakanın sahipleri...
- Zeka testi: Adamı herkes görüyor ama IQ'su olanlar fili fark ediyor
- Emeklilere maaş müjdesi geldi! EYT SSK Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak! 10.000 11.250 12.500 TL
- Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…
- 2160 3600 1800 prim günü yeterli! 1999 2005 2008 arası sonrasına muhteşem emeklilik imkanı
- Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...