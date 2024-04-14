YSK'dan o il ve ilçeler için flaş karar! Seçim itirazları sonuçlandı...
Türkiye yerel seçimleri geride bırakırken bazı il ve ilçeler için yapılan itirazlara ilişkin süreç de devam ediyor. YSK 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı. İşte detaylar...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde 2'si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı.
KARARA BAĞLANDI
Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00'da toplanan kurul, toplantının ardından siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi. Toplantı çerçevesinde kurul, 11 seçim bölgesi için yapılan itirazı sonuçlandırdı.
İŞTE DETAYLAR
Edinilen bilgilere göre, AK Parti'nin Gümüşhane'de, Tokat'ın Erbaa ilçesi Karakaya beldesinde, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Büyükardı beldesinde ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde 'seçimlerin iptali' talebi, Ağrı'da ise 'oyların yeniden sayımı' talebi YSK tarafından reddedildi.
Toplantıda, CHP tarafından Tekirdağ'ın Ergene ve Kapaklı ilçeleri için 'oyların yeniden sayımı' talepleri ise yine YSK tarafından reddedildi.
MHP'nin Aksaray'ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal kararının kaldırılması başvurusu ile Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbatanın iptali başvuruları da Yüksek Seçim Kurulunca reddedildi.
Kurul, İYİ Parti'nin Ordu'nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.
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