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19 ilde "Bozdoğan-25" operasyonu: 49 gözaltı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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19 ilde Bozdoğan-25 operasyonu: 49 gözaltı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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