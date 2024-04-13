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YSK'dan flaş Kütahya kararı! MHP'nin itirazı reddedildi

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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YSK’dan flaş Kütahya kararı! MHP’nin itirazı reddedildi

Son dakika... Kütahya seçimleri için MHP'nin seçimlerin iptali ve yeniden yapılması üzerine yaptığı olağanüstü itirazı YSK reddetti.

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