Antalya'daki teleferik faciasına ilişkin yeni detaylar! Periyodik bakımları yapılmamış...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında dün gece hattı tutan demirlerden birinin çıkarak çarptığı kabinin tabanının kopmasıyla içerisindeki 8 kişi yere düştü. Metrelerce yüksekten düşen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7'si yaralandı. Yaşanan teleferik faciasının bilirkişi ön raporuna göre bakımsızlık sonucu meydana geldiği belirlenirken, periyodik bakımlarının da yapılmadığı öğrenildi. İşte faciaya ilişkin olay yerinden yeni detaylar...
Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir belediyesi şirketlerinden ANET'e ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri düştü.
1 ÖLÜ 10 YARALI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 10 kişinin de yaralandığı olay sonrası Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana tahliye edildi.
23 SAATLİK OPERASYON TAMAM!
AFAD Başkanı Okay Memiş, mahsur kalan 174 kişinin tamamının kurtarıldığını bildirdi. Memiş, operasyonda 2 bin 200 kişinin çalıştığını bildirdi.
BAKAN TUNÇ DUYURDU: 13 KİŞİYE GÖZALTI KARARI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
ÇARPICI GÖRÜNTÜLER!
Teleferiğin periyodik bakımlarının da yapılmadığı öğrenildi.
Olay yerine ilişkin fotoğraflarda, hasarlı makara sistemi ve taşıyıcı direğin bağlantı noktasından koptuğu görüntüler yer aldı.
2 BİN 202 PERSONEL, 10 HELİKOPTER İLE YOĞUN ÇALIŞMA!
Teleferikte mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmaları tamamlandı. Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarında; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4, Jandarma Genel Komutanlığına ait 4, TSK'ya ait 1, OGM'ye ait 1 helikopter görev yaptı. Bölgede toplam 2 bin 202 personel, 10 helikopter, 1 askeri kargo uçağı ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ile 2 drone görev yaptı.
SKANDALLAR PEŞ PEŞE GELMİŞ
Teleferiği işleten Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET A.Ş. verilerine göre ise tesislerin son yıllık bakımı 19 Şubat-4 Mart arasında yapıldı. Uzmanlar, 605 metre rakıma, bin 706 metre uzunluğa, 3 bin 604 metre kablo uzunluğuna ve 36 kabine sahip tesisin yıllık ağır bakımının 14 günde tamamlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!
- SGK'dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım
- Yağmurlu Havalarda Bile Çamaşırlarınızı Hızlı Kurutmanın 6 Japon Sırrı!
- Canan Karatay "Kısır Kalırsınız" Diyerek Uyardı! Yanlış Tüketiyorsunuz
- Bodrum'da Tarihi Hazine Keşfedildi: Tam 66 yıllık! Değeri dudak uçuklatıyor
- Gece Kaşık Kaşık Yiyin, Sabah 1 Beden İncelin!
- Türkiye'nin şehir haritası güncellendi! İl dağılımı değişti: 82, 83, 84 plakanın sahipleri...
- Zeka testi: Adamı herkes görüyor ama IQ'su olanlar fili fark ediyor
- Emeklilere maaş müjdesi geldi! EYT SSK Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak! 10.000 11.250 12.500 TL
- Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…
- 2160 3600 1800 prim günü yeterli! 1999 2005 2008 arası sonrasına muhteşem emeklilik imkanı
- Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...