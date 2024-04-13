Antalya’daki teleferik faciasına ilişkin yeni detaylar! Periyodik bakımları yapılmamış...

2 BİN 202 PERSONEL, 10 HELİKOPTER İLE YOĞUN ÇALIŞMA!

Teleferikte mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmaları tamamlandı. Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarında; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4, Jandarma Genel Komutanlığına ait 4, TSK'ya ait 1, OGM'ye ait 1 helikopter görev yaptı. Bölgede toplam 2 bin 202 personel, 10 helikopter, 1 askeri kargo uçağı ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ile 2 drone görev yaptı.