"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" diyen İBB çalışanı Evren Barış Yavuz tutuklandı
Son dakika haberi: Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İBB çalışanı Evren Barış Yavuz tutuklandı.
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu yazıyı kaleme aldığı belirtilen Evren Barış Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Evren Barış Yavuz isimli kişi tarafından yazılıp sosyal medya platformlarında yayınlanan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısını incelemiş, yazı içeriğinde "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları kapsamında söz ve beyanlara yer verildiğini tespit etmişti. Başsavcılık, yazıyı yazan Yavuz, yayınlayan şüpheli ve şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, TUTUKLANDI!
"Terör Örgütü Propagandası, Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından üç kaydı olduğu ortaya çıkan Evren Barış Yavuz, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Suç İşlemeye Tahrik" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
BAYKAR'A İFTİRA ATIP GELEN TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KAPATMIŞTI
Gözaltına alınan Yavuz, "Selçuk Bayraktar ve Baykar grubunun İsrail'e jet yakıtı sattığı iftiralarını ortaya attıktan sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatıp izini kaybettirmişti.
KAZANILAN TAZMİNAT GAZZE'YE YARDIM OLARAK GÖNDERİLECEK
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanlamış, yargıya taşıyacaklarını ifade etmişti. Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini söylemişti.
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