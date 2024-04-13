"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" diyen İBB çalışanı Evren Barış Yavuz tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Evren Barış Yavuz isimli kişi tarafından yazılıp sosyal medya platformlarında yayınlanan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısını incelemiş, yazı içeriğinde "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları kapsamında söz ve beyanlara yer verildiğini tespit etmişti. Başsavcılık, yazıyı yazan Yavuz, yayınlayan şüpheli ve şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.