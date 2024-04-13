CHP’li Lütfü Savaş belediyeyi tefecilere borçlandırmış! Hatay’a bu yapılır mı?

SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN BİR TEFECİDEN 32 MİLYON ALMIŞLAR

Baykan Öntürk, "Hataylılara 10 yıldır hiçbir hizmet yapılmamış. Nereye elimizi atsak pislik içinde ve borç batağında.

15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Bunların hepsini belgeledik ve detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Belgeleri tek tek inceliyoruz. Artık bu aile şirketi devri sona erdi.