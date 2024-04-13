CHP'li Lütfü Savaş belediyeyi tefecilere borçlandırmış! Hatay'a bu yapılır mı?
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin CHP'li Lütfü Savaş döneminden kalma 7 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunu açıkladı. Hatay'da kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetlerin son bulduğunu belirten Başkan Öntürk, "15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Korkmayın artık bu aile şirketi devri sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz" dedi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkan Mehmet Öntürk'ün de katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Seçimlerin kazanılmasının ardından iki bayramı bir arada kutladıklarına ve Ramazan Bayramı'nı zaferle taçlandırdıklarına vurgu yapan Öntürk, bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak adına bayramlaşmaları geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.
SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN BİR TEFECİDEN 32 MİLYON ALMIŞLAR
Baykan Öntürk, "Hataylılara 10 yıldır hiçbir hizmet yapılmamış. Nereye elimizi atsak pislik içinde ve borç batağında.
15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Bunların hepsini belgeledik ve detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Belgeleri tek tek inceliyoruz. Artık bu aile şirketi devri sona erdi.
"BEN DEĞİL, BİZ ŞİARI İLE BU BELEDİYEYİ YÖNETECEĞİZ"
Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz. Biz bunları vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Borcun arkasına sığınıp hizmet yapmayacağımız anlamına gelmesin. Biz işimizi yapacağız.
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