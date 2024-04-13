13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 13.04.2024
ABONE OL
Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gün boyunca düzenlenen Çember-17 operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 756 kişinin yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA