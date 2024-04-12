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YSK'dan Ordu kararı! İYİ Parti seçimlerin iptali ve yeniden yapılmasını istemişti

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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YSK’dan Ordu kararı! İYİ Parti seçimlerin iptali ve yeniden yapılmasını istemişti

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması ile ilgili talebini karara bağladı. Yapılan açıklamada talebin reddedildiği duyuruldu.

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