Zeydan Karalar’ın tek çivi dahi çakmadığı köprüyü hükümet bitirdi! Adana halkından Başkan Erdoğan’a büyük teşekkür: Reis en iyisini yapar

TRAFİK ÇİLESİNİ ORTADAN KALDIRDI

Motosikletiyle köprüyü kullanan spor antrenörü Serap Dönmez (27), "Çok memnunuz. İşe yetişmek için daha önce toplu ulaşım aracı kullanıyorduk ve zaman kaybı yaşıyorduk.

Köprü açılır açılmaz hemen motosiklet aldım ve kullanmaya başladım. Çok kısa sürede işyerime gidiyorum.

Adana'ya böyle bir güzel köprü kazandıranlara helal olsun" derken, Mustafa Cabbar ise (35), "Bu köprü trafik çilesini ortadan kaldırdı.

Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Köprüden büyük bir keyifle geçiyorum. Reis yaparsa en iyisini yapar" diye konuştu.