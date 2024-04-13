13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Antalya'da dehşet dolu anlar! Teleferik kabini düştü: Ölü ve yaralılar var | Başkan Erdoğan yakın takipte: Tüm yönleriyle soruşturuluyor

Antalya'da dehşet dolu anlar! Teleferik kabini düştü: Ölü ve yaralılar var | Başkan Erdoğan yakın takipte: Tüm yönleriyle soruşturuluyor

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
ABONE OL
Antalya’da dehşet dolu anlar! Teleferik kabini düştü: Ölü ve yaralılar var | Başkan Erdoğan yakın takipte: Tüm yönleriyle soruşturuluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki demirlerden biri yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. Metrelerce yüksekten düşen kabinde bulunan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve asılı kalan 14 kabindeki 87 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA