Hükümetin gözü kulağı deprem bölgesinde! Bakan Bayraktar depremzedeleri tek tek ziyaret etti

"Bayramınızı tebrik etmeye, Mehmet başkanımla projeler konuşmaya geldik. Birinci günden hemen çalışmaya başladı. Biz de 'enerjide ne destek verebiliriz, hangi alanda, nerede yanında olabiliriz' konularında şimdiden çalışmaya başladık. Hakikaten Hatay'ın yüzü gülecek. 'Hatay emin ellerde' diyoruz. Biz gece gündüz onunla çalışmaya, ona destek olmaya gayret edeceğiz. Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız."

Bayraktar, deprem bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın, kabinenin ilk kurulduğundan itibaren bizlere talimatı, deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak. Kabinemizin, hükümetimizin öncelikli konusu bu. Bugün gelinen noktada bu değişmedi, devam ediyoruz." diye konuştu.

Öntürk'ün, başarılı olacağına inandığını dile getiren Bayraktar, "Buradaki belediyecilik, burada gösterilen örnek çalışma bütün Türkiye'ye örnek olacak. Dalga dalga yayılacak ve biz buradan çok daha iyi noktalara ulaşacağız." ifadesini kullandı.