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Son dakika | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Abbas'a "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi.

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