12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Siyonist İsrail ordusu TRT Arapça ekibini hedef aldı

Son dakika | Siyonist İsrail ordusu TRT Arapça ekibini hedef aldı

Giriş Tarihi: 12.04.2024
ABONE OL
Son dakika | Siyonist İsrail ordusu TRT Arapça ekibini hedef aldı

Son dakika haberi...İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA