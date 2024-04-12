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Son dakika | Başkan Erdoğan Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümünü kutladı

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan Polis Teşkilatı’nın 179. yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında "Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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