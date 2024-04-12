İstanbul-Antalya hattına yüksek hızlı tren! Mesafe 4 saat 45 dakikaya düşecek

100 YILLIK PROJE

Milliyet'in haberine göre; Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana hep gündemde olan Antalya'ya demiryolu ulaşımının sağlanması düşüncesi ve projesi, 100 yıla yakın bir süredir bir türlü gerçekleşemedi. Projenin gerçekleşmesi için Cumhuriyet'in 10. Yılı olan 1933'te kanun çıkarıldı ve ödenek ayrıldı. 1 Nisan 1933 tarihinde TBMM'de kabul edilen kanun kapsamında 324 kilometrelik Afyonkarahisar-Antalya demiryolu hattının inşası için 25 milyon lira ödenek ayrıldı, projenin 4 yıl içinde bitirilmesi planlandı.