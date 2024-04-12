İstanbul-Antalya hattına yüksek hızlı tren! Mesafe 4 saat 45 dakikaya düşecek
Antalya 100 yıllık hayali olan yüksek hızlı trene kavuşuyor. Bakan Uraloğlu’nun duyurduğu, Antalya’yı Eskişehir’e bağlayacak olan yeni hızlı tren hattı sayesinde İstanbul-Antalya arası hızlı trenle 4 saat 45 dakikada kat edilecek.
Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana gündemde olan ve yapımı için ilk olarak 1933'te kanun çıkarılan ancak bir türlü gerçekleşmeyen Antalya'ya demiryolu projesi, 100 yıl sonra gerçek oluyor ve Antalya yüksek hızlı trene kavuşuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın, ilindeki "otoyol ve demiryolu projeleri" ile ilgili soru önergesini yanıtladı.
Uraloğlu, Antalya'nın kuzeyinden Alanya İlçesi'ne kadar kesintisiz ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla; Antalya Kuzey Çevre Yolu ve devamında bulunan devlet yoluna ait 12 km'lik kesimin üç şeritli ve kavşakları farklı seviyeli hale getirilerek, Serik İlçesi'nde otoyol güzergahı ile bütünleştirildiğini belirterek, proje güzergahının devamı olan Konaklı ile Gazipaşa arasında ise otoyol ön proje çalışmalarına başlandığını aktardı.
İKİ HIZLI TREN HATTI
Uraloğlu, Antalya'nın hızlı demiryolu ağına bağlanması amacıyla; 425 kilometrelik Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya ve 541 kilometrelik Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya kesimlerinde, 200 km/saat tasarım hızına uygun olarak hızlı tren demiryolu projelerinin planlandığını, tüm kesimlerde etüt proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
100 YILLIK PROJE
Milliyet'in haberine göre; Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana hep gündemde olan Antalya'ya demiryolu ulaşımının sağlanması düşüncesi ve projesi, 100 yıla yakın bir süredir bir türlü gerçekleşemedi. Projenin gerçekleşmesi için Cumhuriyet'in 10. Yılı olan 1933'te kanun çıkarıldı ve ödenek ayrıldı. 1 Nisan 1933 tarihinde TBMM'de kabul edilen kanun kapsamında 324 kilometrelik Afyonkarahisar-Antalya demiryolu hattının inşası için 25 milyon lira ödenek ayrıldı, projenin 4 yıl içinde bitirilmesi planlandı.
Projenin Burdur'a kadar olan kısmı tamamlandı, ancak ödenek yetersizliği ve daha sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı koşullarda Antalya hattı yarım kaldı. Bakan Uraloğlu'nun duyurduğu, Antalya'yı Eskişehir'e bağlayacak olan yeni hızlı tren hattı, Ankara ve İstanbul ile yapımı devam eden İzmir bağlantılı hızlı tren hatlarının da bir parçası olacak. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşılabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başparmağınızın Sizi Ele Vermesine Hazır mısınız? Gizli Kişilik Özelliklerinizi Açığa Çıkaran Test!
- Cuma Hutbesi TAM METİN PDF | 12 Nisan Cuma hutbesinin konusu ne? "Gözümün Nuru: Namaz"
- 10 Saniyede Gözlerinizi Test Edin! Bu İki Resim Arasındaki 3 Farkı Bulabilecek misiniz?
- Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...
- Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!
- 47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı
- Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!
- Bahçıvanların gizli sırrı açığa çıktı! Toprağına ekleyin: Ertesi gün çiçeklensin
- Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti
- Zeka Testi: Avcılardan Saklanan Geyiği 13 Saniyede Bulabilir misin? Süre Başladı...
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı
- Arefe Günü Mesajları 2024 - Resimli | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...