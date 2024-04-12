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Kalkan-19 operasyonlarında 1177 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Kalkan-19 operasyonlarında 1177 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” denetimlerinde 1177 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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