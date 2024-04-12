CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili Meclis üyesi oldu: DEM Parti ilk kez İBB'de temsil edilecek...
Türkiye yerel seçimleri geride bırakırken İstanbul'da CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili isim Meclis üyesi oldu. Bu üyelerin 17'si İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olmaya hak kazanırken PKK'nın siyasi temsilcisi CHP sayesinde ilk kez İBB meclisinde temsil edilme hakkı kazandı. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş seçimleri İmamoğlu'nun kazanmasının ardından "Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi" demişti. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçime giren 43 DEM Partili Meclis üyesi oldu. CHP listelerinden seçilen 43 DEM Partili Meclis üyesinden 17'sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olduğu tespit edildi.
PKK'NIN PARTİSİ İLK KEZ İBB'DE TEMSİL EDİLECEK
PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu ifade edilen DEM Parti'nin ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temsil edileceği öğrenildi.
DEM Parti, 3 Meclis üyesine ulaştığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup kuracağı ifade ediliyor. CHP'li 3 Meclis üyesinin DEM Parti'ye geçeceği ifade ediliyor.
DEM PARTİ İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ADAY GÖSTERMEDİ
DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde belediye başka adayı göstermedi.
43 DEM PARTİLİ CHP LİSTELERİNDEN MECLİS ÜYESİ OLDU
CHP listelerinden seçime giren DEM Partililer; Esenyurt'ta 8, Sancaktepe'de ve Şişli'de 4'er, Ataşehir ve Tuzla'da 3'er, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy 2'şer, Eyüp, Kartal ve Şile 1'er meclis üyesi çıkardı.
CHP LİSTESİNDEN İBB MECLİS ÜYESİ OLAN DEM PARTİLİLER
PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, İBB Meclis üyesi oldu. "Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış da, CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi.
DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir de, İBB Meclis üyesi oldu. DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel de, İBB Meclis üyesi oldu.
CHP listesinden İBB meclis üyesi olan 17 DEM Partili şunlar:
Osman Yalçın (Esenyurt)
Elif Gül (Sancaktepe)
Fatma Özel İzol (Şişli)
Raşhan Sertkaya Daniş (Ataşehir)
Müslüm Kocaoğlu (Ataşehir)
Hasan Özdemir (Tuzla)
Abdulcebar Barış (Zeytiburnu)
Güzin Alpaslan (Fatih)
Turabi Şen (Beyoğlu)
Bülent Kaygun (Üsküdar)
Suat Karaoğlan (Maltepe)
Nilüfer Yeşiltepe (Avcılar)
İsmail Çarboğa (Sarıyer)
Cengiz İnce (Çekmeköy)
Servet Güzel (Eyüp)
Sinan Kılıç (Kartal)
Halis Kökbalık (Şile)
BEŞTAŞ: "EKREM İMAMOĞLU BU OYLAR BENİMDİR DEMESİN SAKIN"
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, "Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi" ifadelerini kullanmıştı.
CHP listelerinden seçilen DEM Partili Meclis üyeleri şöyle sıralandı:
ESENYURT'TA DEM PARTİLİ 8 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
3- SIRA- Osman Yalçın
7- SIRA- Yıldız Serinyel
9- SIRA- Orhan Yeler
13- SIRA- Memet Tel
16- SIRA- Elvan Uçar Kordu
19- SIRA- Menduh Kaplan
20- SIRA- Murat Turğut
22- SIRA- Güven Yılmaz
24- SIRA- Kenan Özyolcu
SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 4 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
1 SIRA- Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)
5 SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)
7 SIRA- Cevdet Dalkılıç
8 SIRA- Dicle Özdaş
ŞİŞLİ'DE DEM PARTİLİ 4 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
1 SIRA- (KONTENJAN) Fatma Özel İzol
8 SIRA- HDP İstanbul İl yöneticisi Ebru Özdemir (2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu. HDP Şişli ilçesi Eşbaşkanı)
20 SIRA- Sinan Gökçe
25 SIRA- Ümran Deniz Tuna
ATAŞEHİR'DE DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
3 SIRA - Raşhan Sertkaya Daniş
18 SIRA - Liva Gür
1 SIRA - (KONTENJAN)- Müslüm Kocaoğlu
TUZLA'DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
3. SIRA- DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)
15. SIRA- Musa Avyüzen
16 SIRA- Dilek Ateş
ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
2 SIRA- Abdulcebar Barış (Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı.. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada; "Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" ifadelerini kullandı.
14- SIRA- Gülşen Kal Uzunyayla
FATİH'TE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
3 SIRA – Güzin Alpaslan (2014 yılında HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a destek veren mimar ve mühendisler arasında yer aldı)
15 SIRA – Can Kalaycıoğlu
BEYOĞLU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
1 SIRA- DEM Parti PM üyesi Turabi Şen
11 SIRA- Elif Yıldırım
ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
3. SIRA- DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun
13. SIRA- Hüseyin Kazan
MALTEPE'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
5- SIRA- Suat Karaoğlan
22- SIRA- Şükrü Akçadağ
AVCILAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
2 SIRA – Nilüfer Yeşiltepe
15 SIRA – Sidar Şimşek
SARIYER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
3- SIRA- İsmail Çarboğa
22- SIRA-Mehmet Tel
ÇEKMEKÖY'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
2 SIRA – Cengiz İnce
10 SIRA- Mehmet Bilal Tekin
EYÜPSULTAN'DA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
3. SIRA- DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel
KARTAL'DA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
3- SIRA- Sinan Kılıç
ŞİLE'DE DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
2 SIRA – Halis Kökbalık (DEM Partili Halis Kökbalık, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden seçime girmiş ve meclis üyesi seçilemişti)
BAHÇELİEVLER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ
9 SIRA – Veysi Eripek
19 SIRA - Esin İzel Uysal
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