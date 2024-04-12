CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili Meclis üyesi oldu: DEM Parti ilk kez İBB’de temsil edilecek...

ŞİŞLİ'DE DEM PARTİLİ 4 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

1 SIRA- (KONTENJAN) Fatma Özel İzol

8 SIRA- HDP İstanbul İl yöneticisi Ebru Özdemir (2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu. HDP Şişli ilçesi Eşbaşkanı)

20 SIRA- Sinan Gökçe

25 SIRA- Ümran Deniz Tuna

ATAŞEHİR'DE DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

3 SIRA - Raşhan Sertkaya Daniş

18 SIRA - Liva Gür

1 SIRA - (KONTENJAN)- Müslüm Kocaoğlu

TUZLA'DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

3. SIRA- DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)

15. SIRA- Musa Avyüzen

16 SIRA- Dilek Ateş

ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

2 SIRA- Abdulcebar Barış (Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı.. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada; "Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

14- SIRA- Gülşen Kal Uzunyayla