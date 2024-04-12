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Arabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyon 690 bini aştı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Arabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyon 690 bini aştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugüne kadar arabuluculuk uygulaması kapsamında toplam 5 milyon 590 bin 220 dosyanın çözüme kavuşturularak yargının iş yükünün azaltıldığını söyledi.

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