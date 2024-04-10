YSK’da 31 Mart’la ilgili olağan itiraz süreci tamamlandı! 81 itiraz hakkında karar çıktı | Seçimlerde en çok hangi parti itiraz etti?





SEÇİMLERDE EN ÇOK İTİRAZI AÇIKLANAN PARTİ CHP OLDU

Bugüne kadar YSK'ye yapılan itirazlarına bakıldığında ise il, ilçe ve belde seçimleri için toplamda 81 itiraz sonuçlandı. İtirazların 18'i AK Parti'den gelirken bunların 17'i reddedildi, 1 tanesi kabul edildi.



Seçimlerde en çok itirazı açıklanan parti İse CHP oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu 24 itirazın tamamı reddedildi.