10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Irak'ın kuzeyinde MSB'den PKK'ya darbe! 5'i daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde MSB'den PKK'ya darbe! 5'i daha etkisiz hale getirildi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
Irak’ın kuzeyinde MSB’den PKK’ya darbe! 5’i daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar kapsamında bölgede tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA