10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan siyasi parti liderleriyle bayramlaştı

Başkan Erdoğan siyasi parti liderleriyle bayramlaştı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan siyasi parti liderleriyle bayramlaştı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti liderleriyle bayramlaştı. Görüşmelerde Başkan Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA