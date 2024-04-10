10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı!

Emine Erdoğan'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı!

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA