Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’ın Deniz Parkı duyurusuna tepki: İstismar ediyorsunuz! Hiçbir sonuç doğurmaz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde Atina'da düzenlenecek 'Okyanuslarımız Konferansı' sırasında biri Ege Denizi'nde diğeri İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmuştur.

Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.