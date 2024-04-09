Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan önemli açıklamalar: Dünyada, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke olduk
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör devleti İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması ve gündemdeki diğer gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Bolat Türkiye'nin Gazze'deki yeniden imar sürecine yönelik paylaşımlarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması ve gündemdeki diğer gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşgalci İsrail'e yönelik uluslararası olarak bugüne kadar bir ambargo kararı alınmadığını belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin adımlarına vurgu yaptı.
Bakan Bolat'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Dünyada BM nezdinde maalesef İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu.
Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu.
İŞGALCİ İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI
Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler.
Bugün Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüştüm. Kendisi bugüne kadar gösterilen destek nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza şükran duyduklarını söyledi. Bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler.
Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bugüne kadar Gazze ile ilgili çalışmalar hep devam etti. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gelişmelere göre bu ürünlerle ilgili de karar verilebilir.
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