Bakan Güler Şanlıurfa'da askerlerle iftar yaptı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve TSK Komuta Kademesi ile birlikte Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve ziyarette bulunup, askerlerle iftar yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Güler, Vali Hasan Şıldak'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bakan Güler, daha sonra beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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