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Türkiye'nin yaptırım kararı sonrası İsrail'den küstah tehdit: ABD'ye talimat verdim Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklar

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Türkiye’nin yaptırım kararı sonrası İsrail’den küstah tehdit: ABD’ye talimat verdim Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklar

Türkiye Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştiren İsrail ile ticareti sınırlandırırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram mesajında Gazze'ye açık destek verdi. Bu gelişme sonrası İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alırken “ABD’deki dostlarımıza haber verdim. Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklar.” dedi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN'E AÇIK DESTEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, soykırımcı İsrail'e karşı Filistin'i açıkça desteklemeye devam ederken terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi.

TERÖR DEVLETİNİN SÖZDE BAKANI BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Terör devleti İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırıma devam ederken Türkiye'den Tel Aviv ile ticareti sınırlandırma hamlesi geldi. Başkan Erdoğan 9 Nisan Salı günü yayımladığı bayram mesajında Türkiye'nin Gazze'ye yönelik desteğini yinelerken terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı İsrael Katz'dan cevap geldi.

"TÜRK EKONOMİSİNE ZARAR VERECEĞİZ"

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi ve şu skandal ifadeleri kullandı:

Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır.

ABD'Lİ DOSTLARIMA TALİMAT VERDİM: TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYACAKLAR

İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini ve Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak.

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