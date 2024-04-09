Türkiye’nin yaptırım kararı sonrası İsrail’den küstah tehdit: ABD’ye talimat verdim Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklar

"TÜRK EKONOMİSİNE ZARAR VERECEĞİZ"

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi ve şu skandal ifadeleri kullandı:

Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır.