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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ramazan Bayramı mesajı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Ramazan Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bakan Güler, "Binlerce yıldır bu milli ve manevi değerlerle yoğrulan asil milletimiz, sahip olduğu değerlerin kendisine kazandırdığı ruhla tarihe damga vurmuştur." ifadelerini kullandı.

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