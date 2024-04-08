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Son dakika | YSK'dan Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Son dakika | YSK’dan Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 'oyların yeniden sayılması', 'geçersiz oyların sayılması' ve 'seçimin yenilenmesi' yönündeki taleplerini reddetti.

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