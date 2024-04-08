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İşte liderlerin Ramazan Bayramı programı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye Özel'den Akşener'e...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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İşte liderlerin Ramazan Bayramı programı! Erdoğan’dan Bahçeli’ye Özel’den Akşener’e...

Ramazan Bayramı'na artık saatler kalırken liderlerin bayram günü programları da belli oldu. Buna göre Başkan Erdoğan bayramı ailesiyle birlikte Ankara'nın dışında geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi olan Manisa'ya geçecek. Bayramda MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Ankara'da olacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı boyunca resmi programı bulunmuyor. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.

ÖZEL MANİSA'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.

BAHÇELİ ANKARA'DA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da geçirecek.

DEM PARTİLİLER ADANA VE ANKARA'DA

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları bayramda Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da olacak.

DESTİCİ ESKİŞEHİR'DE

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

DİĞER PARTİLERDE DURUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın üçüncü günü 12 Nisan Cuma genel merkezde partililerle bayramlaşmak için buluşacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da geçirecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bayramda memleketi Yalova'nın Elmacık köyünde olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı ailesiyle Ankara'da karşılaması bekleniyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramın ilk gününü Ankara'da, sonraki günlerini ise Diyarbakır ve Batman'da geçirecek.

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