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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Ramazan Bayramı mesajı: İnsanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir’den Ramazan Bayramı mesajı: İnsanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

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